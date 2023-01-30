Если Часов Яр перейдёт под контроль российской армии, то Артёмовск "падает автоматически". Об этом заявил военный журналист Юрий Подоляка.
Он подчеркнул, что город в Бахмутском районе очень важен по нескольким причинам. Во-первых, Часов Яр является основным тылом Артёмовска. Во-вторых, именно здесь находится линия обороны украинской армии, которая опирается на высоты за Соледаром, Артёмовском и Северском.
"Если мы берём Часов Яр до Артёмовска, мы получаем стратегический плацдарм и прорываем эту линию обороны", — объяснил Подоляка в интервью ИА REGNUM.
ВСУ уже потеряли Артёмовск в стратегическом плане, однако если падёт и Часов Яр, то Киеву придётся пережить настоящую катастрофу, указал эксперт.
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