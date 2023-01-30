Подоляка: Артёмовск упадёт автоматически после перехода Часова Яра под контроль ВС РФ

Если Часов Яр перейдёт под контроль российской армии, то Артёмовск "падает автоматически". Об этом заявил военный журналист Юрий Подоляка.

Он подчеркнул, что город в Бахмутском районе очень важен по нескольким причинам. Во-первых, Часов Яр является основным тылом Артёмовска. Во-вторых, именно здесь находится линия обороны украинской армии, которая опирается на высоты за Соледаром, Артёмовском и Северском.

"Если мы берём Часов Яр до Артёмовска, мы получаем стратегический плацдарм и прорываем эту линию обороны", — объяснил Подоляка в интервью ИА REGNUM.

ВСУ уже потеряли Артёмовск в стратегическом плане, однако если падёт и Часов Яр, то Киеву придётся пережить настоящую катастрофу, указал эксперт.