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Боевики ВСУ бегут с позиций под Артёмовском, докладывая командованию о победах

Силовые структуры

Националисты бегут со своих позиций под Артёмовском, но не забывают докладывать Генштабу ВСУ о "перемогах".

Боевики ВСУ бегут с позиций под Артёмовском, докладывая командованию о победах

Подразделения армии Украины постоянно отступают и на бегу отчитываются, что "продолжают героически держать оборону".

Об этом пишет издание "Украина.ру со ссылкой на сообщение от командира националистического батальона "Свобода" Петра Кузика.

"Такое было, я видел ещё в Северодонецке, когда сбежали с позиций, а в штаб докладывали, что они стоят на позициях. Вот есть такие случаи, и тут сейчас то же произошло", — рассказывает боевик ВСУ.

По его словам, такие бегства в самоволку дискредитируют остающихся на позициях солдат, а также оголют фланги.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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