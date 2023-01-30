Националисты бегут со своих позиций под Артёмовском, но не забывают докладывать Генштабу ВСУ о "перемогах".
Подразделения армии Украины постоянно отступают и на бегу отчитываются, что "продолжают героически держать оборону".
Об этом пишет издание "Украина.ру со ссылкой на сообщение от командира националистического батальона "Свобода" Петра Кузика.
"Такое было, я видел ещё в Северодонецке, когда сбежали с позиций, а в штаб докладывали, что они стоят на позициях. Вот есть такие случаи, и тут сейчас то же произошло", — рассказывает боевик ВСУ.
По его словам, такие бегства в самоволку дискредитируют остающихся на позициях солдат, а также оголют фланги.
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