Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о противостоянии российской армии и ВСУ под Угледаром.
Ходаковский отметил, что на угледарском направлении продолжаются локальные стычки и артобмены. Комбат объяснил, что из-за плохой погоды аэроразведка почти невозможна.
"Противник дистанционно забросал ряд направлений лепестками, досталось даже селу Никольское — тяжёлой технике это не повредит, но колёса на легковой посыпятся", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили танковую бригаду ВСУ под Угледаром.
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