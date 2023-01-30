Ходаковский о боях под Угледаром: Противник дистанционно забросал ряд направлений лепестками

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о противостоянии российской армии и ВСУ под Угледаром.

Ходаковский отметил, что на угледарском направлении продолжаются локальные стычки и артобмены. Комбат объяснил, что из-за плохой погоды аэроразведка почти невозможна.

"Противник дистанционно забросал ряд направлений лепестками, досталось даже селу Никольское — тяжёлой технике это не повредит, но колёса на легковой посыпятся", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили танковую бригаду ВСУ под Угледаром.