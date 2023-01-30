Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне СВО. Минобороны РФ представило "свежую" сводку новостей о ходе спецоперации и сообщило об успехах русской армии.
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток", продолжая успешные наступательные действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе насёленного пункта Угледар", — отмечает ведомство.
Также ВС РФ нанесли удар по подразделениям 102-й бригады теробороны возле Успеновки Запорожской области. На данных участках фронта ВСУ потеряли 25 человек.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эмигранты хотят вернуться, чтобы управлять Россией.