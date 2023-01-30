Минобороны: ВС РФ уничтожили танковую бригаду ВСУ под Угледаром

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне СВО. Минобороны РФ представило "свежую" сводку новостей о ходе спецоперации и сообщило об успехах русской армии.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток", продолжая успешные наступательные действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе насёленного пункта Угледар", — отмечает ведомство.

Также ВС РФ нанесли удар по подразделениям 102-й бригады теробороны возле Успеновки Запорожской области. На данных участках фронта ВСУ потеряли 25 человек.