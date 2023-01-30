ВСУ могут перебросить "Леопарды" и "Абрамсы" в Артёмовск и Запорожье

ВСУ не смогут использовать западные танки на передовой сразу после их прибытия на территорию Украины.

Для эффективной работы "Леопардов", "Челленджеров" и "Абрамсов" требуется постоянное техобслуживание и сменные экипажи. У украинцев всего этого нет, пишет "Взгляд".

В связи с этим авторы издания предполагают, что первое время западная бронетехника будет управляться наёмниками и заграничными командующими, а поставленные боевые единицы сведут в единую танковую армию. Подобные подразделения часто создаются в рамках наступления.

Для наступления у ВСУ есть три направления: Запорожье, северная часть ЛНР, Соледар и Артёмовск.

К осени Киев должен будет отчитаться перед западными партнёрами о своих успехах на передовой, чтобы оправдать поставки очередного пакета военной помощи. Поэтому ВСУ практически обязаны взять под контроль хотя сколько-нибудь значимый населённый пункт.