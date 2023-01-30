Коц сравнил потенциал танков Leopard и Т-90 в зоне боевых действий на Украине

В скором времени на вооружении украинской армии появятся американские танки Abrams, немецкие Leopard и британские Challenger. Самыми опасными из перечисленных боевых машин являются "Леопарды". Об этом заявил военный аналитик Андрей Коц в материале для РИА Новости.

Он отметил, что модернизированные немецкие танки созданы для наступления на узких участках фронта и являются самыми мощными среди западных разработок. Однако у ВС РФ есть достойный соперник — Т-90М, где отсек для выстрелов изолирован от боевого отделения и экипажа, что резко повышает выживаемость. Кроме того, у российского танка есть многослойный чехол "Накидка", который уменьшает видимость машины в различных диапазонах и сокращает дальность обнаружения.

"Эти танки (Leopard. - Прим. ред.), в отличие от российских, не оснащены динамической защитой от кумулятивных боеприпасов. На дальностях прямой видимости до 1500 метров и меньше, которые свойственны местности на Украине, броня танков НАТО будет уверенно пробиваться снарядами российских танковых пушек 2А46", — пояснил военный эксперт Виктор Мураховский.

Также у Т-90М более низкий профиль, позволяющий маскироваться в складках местности. "Леопард" гораздо заметнее, отметил Коц. Несмотря на все плюсы и минусы танков, решающим фактором на поле боя является уровень подготовки экипажа, разведка, взаимодействие с другими подразделениями и устойчивая связь, подчеркнул аналитик.

"Леопарды" — вполне подходящая цель для Ка-52, который несёт до 12 противотанковых ракет "Вихрь-М". Попадание в тонкую броню крыши башни или моторного отделения гарантированно уничтожает любой танк. Учитывая габариты, спрятаться западным машинам будет очень непросто", — сделал вывод эксперт.