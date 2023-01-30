В Мариуполе поймали боевиков националистического батальона "Азов"*.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Военкоры сообщают, что силовики города за неделю задержали двух националистов украинского формирования "Азов"*, которые пытались покинуть город под видом гражданских.
Об этом изданию сказал сотрудник оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" Виталий Савин.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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