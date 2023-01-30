Военный эксперт Василий Дандыкин оценил состояние британской армии.
По мнению Дандыкина, оснащённость ВС Британии недооценивается. Так, страна располагает атомным подводным флотом, имеет реальный боевой опыт и в скором времени заменит списанные Украине танки Challenger на новые американские образцы.
"Брексит, конечно, скинул британскую армию с первых рядов, но сейчас Лондон старается увеличивать свой военный бюджет и компенсировать все недостатки. Кроме того, Британия уже имеет много американского оружия, что соответствует её статусу главного союзника США в Европе", — заявил Дандыкин в интервью изданию "Лента.ру".
Военный эксперт также подчеркнул, что большинство военных ВСУ проходит обучение именно в Великобритании.
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