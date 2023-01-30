Военный эксперт Дандыкин высоко оценил состояние ВС Великобритании

Военный эксперт Василий Дандыкин оценил состояние британской армии.

По мнению Дандыкина, оснащённость ВС Британии недооценивается. Так, страна располагает атомным подводным флотом, имеет реальный боевой опыт и в скором времени заменит списанные Украине танки Challenger на новые американские образцы.

"Брексит, конечно, скинул британскую армию с первых рядов, но сейчас Лондон старается увеличивать свой военный бюджет и компенсировать все недостатки. Кроме того, Британия уже имеет много американского оружия, что соответствует её статусу главного союзника США в Европе", — заявил Дандыкин в интервью изданию "Лента.ру".

Военный эксперт также подчеркнул, что большинство военных ВСУ проходит обучение именно в Великобритании.