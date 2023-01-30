Военный эксперт о событиях в Иране: США не хотят, чтобы Иран предоставил России баллистические ракеты

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов уверен, что причиной землетрясения в Иране стало геофизическое оружие.

Иран подвергся атакам беспилотников. Наряду с этим иранцев постигло ещё одно несчастье — их страна испытала землетрясение.

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что удары по Ирану имеют цель заставить Тегеран отказаться от сотрудничества с Россией.

Прохватилов не сомневается, что причиной тряски стало особое оружие, которое, по его словам, имеется в США и Израиле. Он отметил, что эти страны применили свои знания в сфере геоэлектрики.

Эксперт считает, что к применению данного оружия противников Ирана подтолкнуло то, что Тегеран сотрудничает с Россией в военно-технической сфере.

"И Израиль, и американцы крайне не хотят, чтобы Иран предоставил России баллистические ракеты. Наша промышленность сейчас работает на пределе, против нас полмира, точнее — 50 самых мощных стран мира, поэтому мы охотно принимаем помощь наших друзей, коих всего два: Иран и КНДР. Американцы хотят нас изолировать даже от них", — выразил своё мнение Прохватилов в беседе с Общественной Службой Новостей.