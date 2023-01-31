Экс-глава ЦРУ Петреус: ВСУ пойдут в наступление на Крым, если смогут переиграть Россию

Экс-глава ЦРУ, генерал Дэвид Петреус объяснил, в каком случае Украина может начать наступление на Крым. Американский разведчик считает, что это произойдёт, если украинская армия будет одерживать превосходство над российскими войсками, пишет The Washington Post.

"И если они смогут сложить это воедино и в очередной раз переиграть Россию в этой битве за формирование сил, то через несколько месяцев мы увидим, что украинцы смогут возобновить контрнаступательные операции и попытаться освободить больше своей территории. И в идеальном мире, возможно, чтобы разорвать наземную связь, которую Россия установила с Крымом", — высказал мнение офицер разведки ЦРУ.

Ранее отставной генерал армии США Бен Ходжес заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) смогут захватить Крым, если Запад предоставит Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.