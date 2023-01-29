Генерал США Ходжес: Украина возьмёт Крым к концу августа, если у неё будут ракеты ATACMS

Армия Украины сможет захватить Крым, если страны Запада предоставят ей ракеты ATACMS. Такое мнение высказал отставной генерал армии США Бен Ходжес в интервью журналу Economist.

Офицер считает, что Крым станет украинским до конца лета, если Киев получит такое оружие.

Ходжес заявил, что Украине нужно дать армейскую тактическую ракетную систему, которая имеет дальность 300 км, и наземные бомбы малого диаметра с дальностью 150 км.

"Если Запад будет действовать быстро, Украина может освободить Крым к концу августа", — заявил Ходжес.

Ранее экс-разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер рассказал о печальном будущем, которое ждёт Украину из-за сговора в НАТО.