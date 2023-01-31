Юрий Игнат: ВСУ не способны противостоять иранским баллистическим ракетам

Украинская армия не обладает средствами для борьбы с иранскими баллистическими ракетами. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Он утверждает, что Москва намерена получить беспилотники, а также ракеты Fateh и Zolfaghar, произведённые в Иране.

"Это баллистические ракеты, у нас нет средств, чтобы победить их", — отметил Игнат в эфире украинского канала "Рада".

Представитель Воздушных сил Украины подчеркнул: чтобы противостоять "баллистическим угрозам", Киеву необходимы современные средства противовоздушной обороны (ПВО), например, американские Patriot PAC-3 и французские SAMP/T.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал не проводить "псевдорасследования" о якобы имевших место случаях применения российскими военными дронов иранского производства. Как пояснил дипломат, такие проверки не будут иметь юридической силы.