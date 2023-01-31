Марочко: ВС РФ отбили атаку двух украинских ДРГ на Краснолиманском направлении

Бойцы РФ отбили атаку диверсантов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении спецоперации, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

В интервью РИА Новости он отметил, что две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ при огневой поддержке 95-й десантно-штурмовой бригады пытались выбить российских военных с занимаемых позиций. Как пояснил офицер, в каждой украинской ДРГ было около 10 боевиков.

Подразделения РФ оперативно обнаружили противника, а затем стали наносить удары по нему, уточнил Марочко.

Он также добавил, что ВСУ понесли серьёзные потери в результате неудачной атаки, после чего решили отойти. По его словам, киевский режим регулярно пользуется тактикой малых групп, несмотря на её низкую эффективность.

Ранее стало известно, что украинские диверсанты, переодетые в форму ВС РФ, попали в российский плен под Донецком.