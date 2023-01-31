Бойцы РФ отбили атаку диверсантов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении спецоперации, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
В интервью РИА Новости он отметил, что две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ при огневой поддержке 95-й десантно-штурмовой бригады пытались выбить российских военных с занимаемых позиций. Как пояснил офицер, в каждой украинской ДРГ было около 10 боевиков.
Подразделения РФ оперативно обнаружили противника, а затем стали наносить удары по нему, уточнил Марочко.
Он также добавил, что ВСУ понесли серьёзные потери в результате неудачной атаки, после чего решили отойти. По его словам, киевский режим регулярно пользуется тактикой малых групп, несмотря на её низкую эффективность.
Ранее стало известно, что украинские диверсанты, переодетые в форму ВС РФ, попали в российский плен под Донецком.
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