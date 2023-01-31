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Марочко: ВС РФ отбили атаку двух украинских ДРГ на Краснолиманском направлении

Силовые структуры

Бойцы РФ отбили атаку диверсантов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении спецоперации, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Марочко: ВС РФ отбили атаку двух украинских ДРГ на Краснолиманском направлении

В интервью РИА Новости он отметил, что две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ при огневой поддержке 95-й десантно-штурмовой бригады пытались выбить российских военных с занимаемых позиций. Как пояснил офицер, в каждой украинской ДРГ было около 10 боевиков.

Подразделения РФ оперативно обнаружили противника, а затем стали наносить удары по нему, уточнил Марочко.

Он также добавил, что ВСУ понесли серьёзные потери в результате неудачной атаки, после чего решили отойти. По его словам, киевский режим регулярно пользуется тактикой малых групп, несмотря на её низкую эффективность.

Ранее стало известно, что украинские диверсанты, переодетые в форму ВС РФ, попали в российский плен под Донецком.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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