Советник врио руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин усомнился в том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) смогут получить западные боевые самолёты.
По его словам, современные модели истребителей в любом случае не будут переданы киевскому режиму. Он также добавил, что российская армия уничтожит все самолёты, поставленные Украине западными странами.
"Новые модели, последние поколения авиации ВСУ не получат в любом случае", — отметил Гагин в беседе с ТАСС.
Советник врио главы ДНР считает, что Североатлантический альянс, поддерживая украинских националистов, напрямую участвует в конфликте. Он подчеркнул: НАТО с 2014 года направляет деньги и оружие для эскалации обстановки в Донбассе.
Ранее военспец Алексей Суконкин заявил, что Украине потребуются порядка 180 истребителей F-16 для ощутимого присутствия в воздушном пространстве.
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