Гагин: армия Украины точно не получит от Запада новые модели боевых самолётов

Советник врио руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин усомнился в том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) смогут получить западные боевые самолёты.

По его словам, современные модели истребителей в любом случае не будут переданы киевскому режиму. Он также добавил, что российская армия уничтожит все самолёты, поставленные Украине западными странами.

"Новые модели, последние поколения авиации ВСУ не получат в любом случае", — отметил Гагин в беседе с ТАСС.

Советник врио главы ДНР считает, что Североатлантический альянс, поддерживая украинских националистов, напрямую участвует в конфликте. Он подчеркнул: НАТО с 2014 года направляет деньги и оружие для эскалации обстановки в Донбассе.

Ранее военспец Алексей Суконкин заявил, что Украине потребуются порядка 180 истребителей F-16 для ощутимого присутствия в воздушном пространстве.