Разведчики 58 обспн уничтожили группу украинских боевиков

Бойцы 58-го отдельного батальона специального назначения смогли уничтожить группу украинских националистов.

Об этом сообщает военный обозреватель Борис Рожин. Аналитик предоставляет видео с места событий.

Разведчики 58-го обспн (бывшего 3-го обспн Народной милиции ДНР) ночью в ходе ведения разведки смогли обнаружить перемещение группы националистов киевского режима. Выявленные боевики ВСУ были немедленно уничтожены при помощи противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).

Ранее сообщалось, что у Артёмовска российская армия перерезает пути снабжения ВСУ.