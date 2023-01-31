Бойцы 58-го отдельного батальона специального назначения смогли уничтожить группу украинских националистов.
Об этом сообщает военный обозреватель Борис Рожин. Аналитик предоставляет видео с места событий.
Разведчики 58-го обспн (бывшего 3-го обспн Народной милиции ДНР) ночью в ходе ведения разведки смогли обнаружить перемещение группы националистов киевского режима. Выявленные боевики ВСУ были немедленно уничтожены при помощи противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).
Ранее сообщалось, что у Артёмовска российская армия перерезает пути снабжения ВСУ.
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