Наступление на Артёмовск: российская армия перерезают пути снабжения ВСУ

Российская армия на Артёмовском направлении перерезает пути снабжения боевиков ВСУ.

Об это со ссылкой на самих всушников с места событий сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Украинские военнослужащие рассказывают, что дорога из Константиновки в Артёмовск на данный момент под огневым воздействием российских солдат.

"Уже перерезана россиянами автотрасса на Северск. Бои идут поблизости и от трассы на Славянск (Харьков — Ростов)", — подтверждают украинские СМИ.

Сегодня относительно безопасная коммуникация у ВСУ только по только из н. п. Часов Яр или по более мелким трассам на том же направлении.