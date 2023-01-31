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Наступление на Артёмовск: российская армия перерезают пути снабжения ВСУ

Силовые структуры

Российская армия на Артёмовском направлении перерезает пути снабжения боевиков ВСУ.

Наступление на Артёмовск: российская армия перерезают пути снабжения ВСУ

Об это со ссылкой на самих всушников с места событий сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Украинские военнослужащие рассказывают, что дорога из Константиновки в Артёмовск на данный момент под огневым воздействием российских солдат.

"Уже перерезана россиянами автотрасса на Северск. Бои идут поблизости и от трассы на Славянск (Харьков — Ростов)", — подтверждают украинские СМИ.

Сегодня относительно безопасная коммуникация у ВСУ только по только из н. п. Часов Яр или по более мелким трассам на том же направлении.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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