Российская армия на Артёмовском направлении перерезает пути снабжения боевиков ВСУ.
Об это со ссылкой на самих всушников с места событий сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Украинские военнослужащие рассказывают, что дорога из Константиновки в Артёмовск на данный момент под огневым воздействием российских солдат.
"Уже перерезана россиянами автотрасса на Северск. Бои идут поблизости и от трассы на Славянск (Харьков — Ростов)", — подтверждают украинские СМИ.
Сегодня относительно безопасная коммуникация у ВСУ только по только из н. п. Часов Яр или по более мелким трассам на том же направлении.
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