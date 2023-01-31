Данилов: "Никакого принуждения, у нас очереди в военкоматы"

На Украине действует всеобщая мобилизация и никакого насилия по задержанию граждан якобы нет.

Об этом сообщил глава Совбеза (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Он утверждает, что мобилизация идёт "спокойно, выверено", а нужные армии Украины люди набираются "в достаточном количестве".

"Возле военкомата стоят очереди. Там, где наша институция, рядом с нами находятся военкоматы — с утра, с семи-восьми там люди стоят в очереди и спокойно, выверено, чтобы проверить свои данные, при необходимости проводятся определенные процедуры, ничего тут такого нет", — в эфире телеканала 1+1 сказал Данилов.

Ранее он заявлял, что в Киеве вовсю готовятся к отражению нового масштабного наступления российской армии.