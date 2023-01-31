Безсонов рассказал, как боевики ВСУ могут выжить на передовой

Украинские солдаты довольно часто задаются вопросом: "Как выжить, если ты уже оказался на передовой?". Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов отметил, что многое зависит от ситуации и обстановки, в которой находится солдат. Он призывает боевиков ВСУ говорить о своём нежелании воевать заранее и не ждать подходящего момента.

Безсонов перечислил несколько основных нюансов, которые могут помочь украинцам выжить.

Во-первых, солдатам следует узнать направление и дистанцию до передовых позиций ВС РФ. Затем нужно убедиться, что есть возможность выйти на эти направления незаметно для своих сослуживцев.

"Когда выйдешь со своих позиций, отстегни магазин автомата, а автомат подними над головой, держа его обеими руками рукояткой вверх. В идеале повесить белую ткань на него. В таком положении без резких движений приближайся к позициям ВС РФ", — объяснил Безсонов в своём Telegram-канале.

После того как боевик ВСУ увидит российских солдат, он должен громко и чётко объявить, что не хочет принимать участия в боевых действиях. Безсонов подчеркнул, что в плену у ВС РФ "никто никого мучать не будет".

"Когда наши будут приближаться, заяви, что не собираешься воевать и умирать за интересы шута/наркомана Зеленского и т. п., чтобы поднять настроение нашим бойцам, и всё будет отлично", — посоветовал военный эксперт.