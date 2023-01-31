ISW: масштабное наступление ВС РФ на Украине неизбежно

Российская армия планирует начать "неизбежное" масштабное наступление в Донбассе. Об этом заявили аналитики американского института изучения военных конфликтов (ISW). По их мнению, основной удар будет нанесён с территории Луганской Народной Республики в ближайшее время.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко отметил, что ВС РФ уже приступили к усилению своей группировки. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что в ближайшие месяцы переговоров не будет.

"Заявления Столтенберга и Тимочка подтверждают предварительный прогноз о том, что российские войска создают условия для начала наступления, вероятно, в Луганской области в ближайшие месяцы", — отмечается в сводке ISW.