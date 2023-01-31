Российская армия планирует начать "неизбежное" масштабное наступление в Донбассе. Об этом заявили аналитики американского института изучения военных конфликтов (ISW). По их мнению, основной удар будет нанесён с территории Луганской Народной Республики в ближайшее время.
Глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко отметил, что ВС РФ уже приступили к усилению своей группировки. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что в ближайшие месяцы переговоров не будет.
"Заявления Столтенберга и Тимочка подтверждают предварительный прогноз о том, что российские войска создают условия для начала наступления, вероятно, в Луганской области в ближайшие месяцы", — отмечается в сводке ISW.
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