Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на запорожском направлении российская реактивная система залпового огня "Торнадо-С" стала противовесом американской РСЗО HIMARS.

"Появление в должном количестве ракетных систем залпового огня "Торнадо-С" с управляемыми снарядами дает возможность 100% попадания по позициям противника. У них метровая точность. Поэтому теперь у нас есть хорошо зарекомендовавший себя в боевых условиях противовес американской системе HIMARS", — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.