Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на запорожском направлении российская реактивная система залпового огня "Торнадо-С" стала противовесом американской РСЗО HIMARS.
"Появление в должном количестве ракетных систем залпового огня "Торнадо-С" с управляемыми снарядами дает возможность 100% попадания по позициям противника. У них метровая точность. Поэтому теперь у нас есть хорошо зарекомендовавший себя в боевых условиях противовес американской системе HIMARS", — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что российские артиллеристы начали атаковать украинские военные объекты с помощью усовершенствованных боеприпасов "Торнадо-С". Новые ракеты, которые называют русскими HIMARS, отличаются высокой точностью и возможностью корректировки.
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