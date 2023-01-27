ВС РФ впервые применили против ВСУ под Артёмовском русский HIMARS

Российские артиллеристы начали атаковать объекты неприятеля с помощью усовершенствованных боеприпасов "Торнадо-С".

Новые ракеты, которые называют русскими HIMARS, отличает высокая точность, возможность корректировки и стабилизирующий парашют.

Как сообщается, ударом "Торнадо-С" был уничтожен стратегический объект под Артемовском. По словам местных жителей, взрыв раздался в городской промзоне, где расположен крупный логистический узел ВСУ и огнеупорный завод.

Ранее американские эксперты признали, что российская армия ведёт разрушительные атаки по всей линии боевого соприкосновения на Украине и готовит решающее наступление в ЛНР.