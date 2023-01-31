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Генпрокурор Краснов: в РФ незаконно мобилизовали девять тысяч человек

Силовые структуры

Домой вернулись более девяти тысяч незаконно мобилизованных граждан РФ. Это стало возможным благодаря успешной работе прокуроров, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе рабочей встречи с президентом страны Владимиром Путиным.

Генпрокурор Краснов: в РФ незаконно мобилизовали девять тысяч человек

По словам генпрокурора, возвращены домой, в том числе и те, кто никак не должен был быть призван в ходе частичной мобилизации по состоянию здоровья.

В ходе встречи также обсуждались приоритетные направления работы надзорного ведомства. Информация об этом размещена на официальном сайте Кремля.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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