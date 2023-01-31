Домой вернулись более девяти тысяч незаконно мобилизованных граждан РФ. Это стало возможным благодаря успешной работе прокуроров, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе рабочей встречи с президентом страны Владимиром Путиным.
По словам генпрокурора, возвращены домой, в том числе и те, кто никак не должен был быть призван в ходе частичной мобилизации по состоянию здоровья.
В ходе встречи также обсуждались приоритетные направления работы надзорного ведомства. Информация об этом размещена на официальном сайте Кремля.
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