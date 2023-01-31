Спикер ВСУ Череватый: в Киеве обсуждают вопрос вывода ВСУ из Артёмовска

Вопрос возможного вывода украинских войск из Бахмута (Артёмовска) обсуждается с учётом общей обстановки. Об этом рассказал представитель Восточной группировки вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Выведение не может просто так происходить. Командование имеет разные варианты действий и следит за врагом. На каждое его действие — у нас есть противодействие", — заявил спикер ВСУ.

Трасса на Бахмут, по его словам, не перекрыта. Военным можно доставить всё необходимое, добавил он.

Напомним, ранее в Киеве упорно отказывались признать потерю Соледара в Донецкой Народной Республике.