Вопрос возможного вывода украинских войск из Бахмута (Артёмовска) обсуждается с учётом общей обстановки. Об этом рассказал представитель Восточной группировки вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый в эфире телемарафона.
"Выведение не может просто так происходить. Командование имеет разные варианты действий и следит за врагом. На каждое его действие — у нас есть противодействие", — заявил спикер ВСУ.
Трасса на Бахмут, по его словам, не перекрыта. Военным можно доставить всё необходимое, добавил он.
Напомним, ранее в Киеве упорно отказывались признать потерю Соледара в Донецкой Народной Республике.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Массовый отток военных из армии Польши говорит о кризисе в войсках.