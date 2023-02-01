Reuters: США включат в военную помощь Киеву на $2,2 млрд ракеты большей дальности

Американские власти официально утвердили очередной пакет военной помощи Киеву на 2,2 миллиарда долларов. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на чиновников из США.

По информации агентства, в рамках транша Вашингтон предоставит Вооружённым силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты.

"Пакет военной помощи США, как ожидается, впервые будет включать ракеты большой дальности", — отмечается в публикации.

Кроме того, чиновники добавили, что Вашингтон поставит Киеву переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, оборудование для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и высокоточные снаряды.

Как пояснили источники агентства, американский президент Джо Байден планирует отправить технику, произведённую на промышленных предприятиях, чтобы не опустошать запасы оружия США.