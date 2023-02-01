Американские власти официально утвердили очередной пакет военной помощи Киеву на 2,2 миллиарда долларов. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на чиновников из США.
По информации агентства, в рамках транша Вашингтон предоставит Вооружённым силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты.
"Пакет военной помощи США, как ожидается, впервые будет включать ракеты большой дальности", — отмечается в публикации.
Кроме того, чиновники добавили, что Вашингтон поставит Киеву переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, оборудование для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и высокоточные снаряды.
Как пояснили источники агентства, американский президент Джо Байден планирует отправить технику, произведённую на промышленных предприятиях, чтобы не опустошать запасы оружия США.
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