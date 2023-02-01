Арестович: российские войска продвигаются с боями южнее Артёмовска

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о продвижении российских военных в районе Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По его словам, ВС РФ продвигаются у Артёмовска с боями от Клещеевки в сторону трассы, что южнее города.

Окружить на севере у них не получается, так как там превышающие высоты, а на юге проще, заметил экс-советник.

Он также добавил, что армия России начала движение от Соледара на север. Целью данного манёвра, по мнению Арестовича, является окружение Северска.