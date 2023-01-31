Ходаковский: на подступах к Угледару взяли пленных бойцов ВСУ, которые дали "интересные" показания

Российские военные взяли в понедельник на подступах к Угледару пленных бойцов вооружённых сил Украины (ВСУ) из числа мобилизованных. Их показания оказались довольно интересными. Об этом сообщил командир батальона "Восток" армии Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в своём Telegram-канале.

Так, по словам пленных, плотность обороняющихся в Угледаре высокая. Рота, в которой они числились, насчитывает более полутора сотен человек, контролируют их не свои начальники, а неизвестные им военные, которые следят за тем, чтобы мобилизованные не смогли избежать своей участи.

По мнению комбата, есть все шансы, что военные действия будут вестись действительно до последнего украинца.

"Тут прибалты выступили за отказ от красных линий в войне с Россией… Может, пора вернуться к разговорам о тактическом ядерном оружии? Отказ так отказ, — чего мелочиться?" — задал вопросы военный.