Гагин: Украина при кураторстве Запада пытается вести разведку на территории России

Западные страны курируют разведывательную работу киевского режима в российских регионах, следует из заявления советника врио руководителя ДНР Яна Гагина.

По его словам, недавно представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил о проведении разведки в РФ. Как пояснил Гагин, российские силовые службы взяли под свой контроль эту ситуацию.

"Разведывательная и диверсионная деятельность осуществляется при прямом кураторстве и посредничестве Запада", — отметил советник в беседе с ТАСС.

Кроме того, он добавил, что Украина осуществляет диверсии в информационном пространстве с помощью различных призывов, провокационных высказываний и разжигания межнациональной розни.

Ранее Буданов заявил, что внутри России работают некие агенты, которые закладывают взрывчатки и запускают беспилотники.