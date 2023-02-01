Западные страны курируют разведывательную работу киевского режима в российских регионах, следует из заявления советника врио руководителя ДНР Яна Гагина.
По его словам, недавно представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил о проведении разведки в РФ. Как пояснил Гагин, российские силовые службы взяли под свой контроль эту ситуацию.
"Разведывательная и диверсионная деятельность осуществляется при прямом кураторстве и посредничестве Запада", — отметил советник в беседе с ТАСС.
Кроме того, он добавил, что Украина осуществляет диверсии в информационном пространстве с помощью различных призывов, провокационных высказываний и разжигания межнациональной розни.
Ранее Буданов заявил, что внутри России работают некие агенты, которые закладывают взрывчатки и запускают беспилотники.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военкоры "Русской Весны" опубликовали трагические кадры последнего боя российских военных против американских наёмников на Харьковском направлении.