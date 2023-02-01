Представитель иранского парламента Махмуд Аббасзаде Мешкини пообещал, что его страна не оставит без внимания атаку беспилотников на военный объект в Исфахане и намёки украинского руководства о причастности к ней.
Как пояснил политик, на сегодняшний день власти Украины успокоились и остановили выпады в адрес Ирана, опасаясь мощной ответной реакции с его стороны. Он также добавил, что Тегеран "ни с кем не шутит".
"Атака на Исфахан не останется без ответа", — сказал Мешкини, комментируя в интервью РИА Новости заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о причастности Киева к атаке дронов.
Ранее военкор Александр Сладков заявил, что киевский режим, ослеплённый "браком по расчёту" с Западом, легко внёс Иран в список своих врагов, хотя даже Вашингтон "не рискует шутить" с этим государством.
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