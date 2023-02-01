Разведчик ВСУ Подворчанский: стратегия армии РФ в Донбассе доставляет нам много проблем

Командование российской армии быстро делает работу над ошибками, потому постоянно меняется стратегия ВС РФ, признал командир разведывательного подразделения ВСУ Дмитрий Подворчанский.

Он отметил, что украинская армия не всегда успевает перестроиться вслед за противником.

"Нам сейчас очень тяжело. Мы понимаем, что Россия каждый день учится и меняет свою стратегию. И я думаю, что нам нужно учиться быстрее", — он заявил он в интервью журналистам BBC.

Российские силы успешно прячут и рассредотачивают склады с боеприпасами, эффективно уничтожают украинские логистические маршруты и продвигаются вперёд, уточнил разведчик.

Подворчанский также рассказал британским корреспондентам, что целые подразделения ВСУ часто отказываются идти в бой, в то время как украинские командиры спорят по поводу применяемой тактики.