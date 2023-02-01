Вооружённые силы России активно наступают практически по всей линии боевого соприкосновения, но командование ВСУ не готово к такому развитию ситуации, отметил военный эксперт Юрий Подоляка.
Он уверен, что подобная тактика ВС РФ заставит украинских командиров ошибаться. Уже сейчас Киеву приходится в срочном порядке "латать дыры" в обороне, перемещая личный состав с места на место.
"Российская армия разматывает противника на всех направлениях. ВСУ теряются, не могут понять, куда кидать свои резервы", — заявил специалист в эфире программы "Время покажет".
Перегрузка украинской обороны неминуемо приведёт к ошибочным решениям Генштаба ВСУ, что даст возможность подразделениям ВС РФ и дальше теснить неприятеля, резюмировал Подоляка.
Ранее военкор опубликовал кадры уничтожения вражеского БМП противотанковой ракетой под Донецком.
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