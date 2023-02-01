Военный эксперт Подоляка: новая тактика ВС России заставит ВСУ ошибаться

Вооружённые силы России активно наступают практически по всей линии боевого соприкосновения, но командование ВСУ не готово к такому развитию ситуации, отметил военный эксперт Юрий Подоляка.

Он уверен, что подобная тактика ВС РФ заставит украинских командиров ошибаться. Уже сейчас Киеву приходится в срочном порядке "латать дыры" в обороне, перемещая личный состав с места на место.

"Российская армия разматывает противника на всех направлениях. ВСУ теряются, не могут понять, куда кидать свои резервы", — заявил специалист в эфире программы "Время покажет".

Перегрузка украинской обороны неминуемо приведёт к ошибочным решениям Генштаба ВСУ, что даст возможность подразделениям ВС РФ и дальше теснить неприятеля, резюмировал Подоляка.

Ранее военкор опубликовал кадры уничтожения вражеского БМП противотанковой ракетой под Донецком.