Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
У Зеленского требуют от СБУ арестовать смутьяна Соскина, а заодно и Гордона с Шустером
Junge Welt: президент Бразилии унизил Шольца своей позицией по Украине
Уролог Гадзиян: сало и сливочное масло содержат много холестерина
Глава Минобороны Венгрии объяснил увольнения в армии желанием ввести меритократию
WSJ: списанные Пентагоном дроны Reaper "за доллар" обойдутся Украине в $18 млн
19FortyFive: РФ сделала себе лучший подарок — корабль "Адмирал Головко" с гиперзвуковым оружием
Аспирин, йод и перекись водорода попали в список дефицитных лекарств Минздрава
Романа Костомарова готовят к ампутации пальцев на руках
Politico: Орбан сомневается в будущем Украины как суверенного государства

Рожин: оперативного окружения группировки ВСУ в Артёмовске пока нет

Силовые структуры

Военный эксперт Борис Рожин рассказал о ситуации в районе Артёмовска (Бахмута) по состоянию на утро 1 февраля.

Рожин: оперативного окружения группировки ВСУ в Артёмовске пока нет

По словам аналитика, пока оперативного окружения артёмовской группировки украинской армии нет.

"Оно возможно либо в случае взятия Красного, либо в случае зачистки Красной Горы и Парасковиевки с продвижением к северу от города. Либо тот, либо другой вариант приведёт к установлению огневого контроля над второй дорогой из Часов Яра на Артёмовск. Пока что под огнём нашей артиллерии и РСЗО находится дорога проходящая у Красного и по ней передвижение уже сопряжено с существенным риском. Вторая дорога пока что может использоваться для снабжения артёмовской группировки", — объяснил эксперт в своём Telegram-канале.

Российские штурмовые группы продвигаются в самом Артёмовске на юге, юго-востоке и северо-востоке. Противник пока что делает ставку на постепенный отход в городе, чтобы максимально затянуть его сдачу, заключил Рожин.

Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович признал успехи ВС РФ в Артёмовске.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Военкоры опубликовали кадры последнего боя русских героев против американских наёмников

Военкоры "Русской Весны" опубликовали трагические кадры последнего боя российских военных против американских наёмников на Харьковском направлении.

Военкоры опубликовали кадры последнего боя русских героев против американских наёмников
Разведчики ВС РФ пресекли попытку прорыва группы спецназа ВСУ в Запорожье
Разведчики ВС РФ пресекли попытку прорыва группы спецназа ВСУ в Запорожье
Запад готовит армию для вторжения на территории России
Telegraph: Абрамович передаст Украине 2,8 млрд долларов, вырученных за продажу "Челси"
Washington Post передал Москве предложение Госдепа, от которого она "не сможет отказаться" Ольга Лебедева Знак зодиака 1 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Курица — не птица, женщина — не "Заратустра" Сергей Лебедев
РИА Новости: доклад CSIS о событиях на Украине доказал неспособность США противостоять Китаю
РИА Новости: экономист Аттали заявил о новой цели ЕС в противостоянии с РФ
Ходаковский: на подступах к Угледару взяли пленных бойцов ВСУ, которые дали "интересные" показания
Ходаковский: на подступах к Угледару взяли пленных бойцов ВСУ, которые дали "интересные" показания
Последние материалы
Politico: Орбан сомневается в будущем Украины как суверенного государства
Куликовский: ВСУ несут большие потери на линии Сватово — Кременная
Журналист Reuters Стоун: вместо ракет ATACMS Киев получит другое "новое оружие"
РИА Новости: страны Запада признали участие в войне с Россией
Читатели Newsweek высмеяли главу ГУР Украины Буданова после его слов о захвате Крыма
В России начали присуждать рекордные компенсации за ошибки врачей
Военкор Котенок: в Польше уже обсуждают, где Зеленский должен принять капитуляцию России
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что следующие три месяца станут решающими в исходе СВО
Марочко: Киев перебрасывает в Константиновку новобранцев, которые не держали оружие в руках
Washington Post передал Москве предложение Госдепа, от которого она "не сможет отказаться"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников