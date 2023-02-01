Рожин: оперативного окружения группировки ВСУ в Артёмовске пока нет

Военный эксперт Борис Рожин рассказал о ситуации в районе Артёмовска (Бахмута) по состоянию на утро 1 февраля.

По словам аналитика, пока оперативного окружения артёмовской группировки украинской армии нет.

"Оно возможно либо в случае взятия Красного, либо в случае зачистки Красной Горы и Парасковиевки с продвижением к северу от города. Либо тот, либо другой вариант приведёт к установлению огневого контроля над второй дорогой из Часов Яра на Артёмовск. Пока что под огнём нашей артиллерии и РСЗО находится дорога проходящая у Красного и по ней передвижение уже сопряжено с существенным риском. Вторая дорога пока что может использоваться для снабжения артёмовской группировки", — объяснил эксперт в своём Telegram-канале.

Российские штурмовые группы продвигаются в самом Артёмовске на юге, юго-востоке и северо-востоке. Противник пока что делает ставку на постепенный отход в городе, чтобы максимально затянуть его сдачу, заключил Рожин.

Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович признал успехи ВС РФ в Артёмовске.