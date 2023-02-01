Российские военные одержали победу в артиллерийской дуэли, они совершили боевой подвиг и уничтожили технику Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По информации ведомства, орудийному расчёту младшего сержанта Валерия Капичникова во время контрбатарейной борьбы с украинскими боевиками удалось добиться огневого превосходства.
Отмечается, что в результате успешных действий солдат РФ армия Украины лишилась двух самоходных артиллерийских установок (САУ), пяти бронемашин и порядка 20 пехотинцев.
"ВС РФ лишили боевиков ВСУ артиллерии на одном из направлении спецоперации", — уточнили в Минобороны.
Представители ведомства добавили, что точные и мужественные действия младшего сержанта Капичникова поспособствовали последующему переходу российских подразделений в контратаку. Они также подчеркнули: армия РФ в конечном итоге продвинулась на выгодные рубежи, а наступление ВСУ "захлебнулось".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военкоры "Русской Весны" опубликовали трагические кадры последнего боя российских военных против американских наёмников на Харьковском направлении.