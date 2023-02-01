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Минобороны: бойцы РФ совершили подвиг в артиллерийской дуэли и уничтожили САУ ВСУ

Силовые структуры

Российские военные одержали победу в артиллерийской дуэли, они совершили боевой подвиг и уничтожили технику Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Минобороны: бойцы РФ совершили подвиг в артиллерийской дуэли и уничтожили САУ ВСУ

По информации ведомства, орудийному расчёту младшего сержанта Валерия Капичникова во время контрбатарейной борьбы с украинскими боевиками удалось добиться огневого превосходства.

Отмечается, что в результате успешных действий солдат РФ армия Украины лишилась двух самоходных артиллерийских установок (САУ), пяти бронемашин и порядка 20 пехотинцев.

"ВС РФ лишили боевиков ВСУ артиллерии на одном из направлении спецоперации", — уточнили в Минобороны.

Представители ведомства добавили, что точные и мужественные действия младшего сержанта Капичникова поспособствовали последующему переходу российских подразделений в контратаку. Они также подчеркнули: армия РФ в конечном итоге продвинулась на выгодные рубежи, а наступление ВСУ "захлебнулось".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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