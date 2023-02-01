Колонна Вооружённых сил Украины (ВСУ) с боеприпасами и артиллерийскими орудиями выдвинулась из населённого пункта Изюм в южном направлении, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
По его словам, разведчики заметили на марше колёсную и гусеничную технику ВСУ. Как пояснил офицер, в кузовах машин находились ящики со снарядами, а также артиллерия советского образца. Он добавил, что получил данную информацию из собственных источников.
"С населённого пункта Изюм в южном направлении отмечено передвижение колонны противника", — подчеркнул представитель НМ ЛНР.
Ранее Марочко сообщил, что в районе Макеевки украинский заградительный отряд застрелил трёх солдат ВСУ, которые пытались покинуть свои позиции и перейти реку Жеребец.
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