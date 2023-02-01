В США могут изменить отношение к конфликту на Украине лишь в двух случаях. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета России Андрей Климов.
Госсекретарь Энтони Блинкен отправил послание МИД РФ о том, что Россия должна прекратить боевые действия и покинуть территорию Незалежной. Климов прокомментировал данное сообщение, заявив, что Соединённые Штаты в обозримом будущем не планируют свернуть свой антироссийский проект "Украина".
"Их (США. — Прим. ред.) цель — не благо кого-либо в Европе, а максимальное ослабление России. Отношение Вашингтона может измениться, лишь если там ощутят непосредственную угрозу США от военного конфликта на украинском театре военных действий либо от их антироссийского похода в целом", — пишет сенатор в своём блоге.
Переговоры Киева и Москвы на данном этапе бесперспективны, так как Киев сам себе запретил из вести, заявил Климов.
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