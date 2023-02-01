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Депутат ГД РФ Журавлёв: отказ Украины от ядерного оружия не означает невозможность его производить

Силовые структуры

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев заявил о желании начать обсуждение о ядерном статусе страны. Первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлёв прокомментировал желание Киева. Он считает, что Будапештский меморандум не запрещает Украине производить ядерное оружие.

Депутат ГД РФ Журавлёв: отказ Украины от ядерного оружия не означает невозможность его производить

"Угрозы ядерным орудием звучат от украинских чиновников высокого ранга не в первый раз — даже президент Зеленский <…> сожалел о том, что страна когда-то отказалась от ядерного статуса. Отказ этот, задекларированный в Будапештском меморандуме, вовсе не означает, что Украина лишена возможности — у неё до сих пор весьма значительный потенциал в этой отрасли: технологии, учёные-физики", — сказал Журавлёв в беседе с РИА Новости.

Депутат отметил, что на территории Западной Украины до сих пор существуют заводы, производящие ракету "Сатана", а до начала конфликта документация и чертежи были вывезены в столицу.

Также он обратил внимание на тактический комплекс ВСУ "Точка-У", который может нести ядерные боеголовки. Кроме того, Украина располагает тремя действующими атомными электростанциями (АЭС), которые при желании можно превратить в так называемую грязную бомбу.

Парламентарий считает, что Киев может получить любое вооружение от Запада, ядерное, в том числе.

"По крайней мере, до сих пор им ни в чём ни разу не отказывали, лишь делая вид, что сомневаются, но в итоге поставляли как миленькие. Нет гарантии, что бомбу нелегально уже не привезли на Украину, так что к такого рода высказываниям нужно относиться совершенно серьёзно — как к очередной высокой степени риска для нашей безопасности", — подытожил Журавлёв.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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