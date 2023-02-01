Депутат ГД РФ Журавлёв: отказ Украины от ядерного оружия не означает невозможность его производить

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев заявил о желании начать обсуждение о ядерном статусе страны. Первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлёв прокомментировал желание Киева. Он считает, что Будапештский меморандум не запрещает Украине производить ядерное оружие.

"Угрозы ядерным орудием звучат от украинских чиновников высокого ранга не в первый раз — даже президент Зеленский <…> сожалел о том, что страна когда-то отказалась от ядерного статуса. Отказ этот, задекларированный в Будапештском меморандуме, вовсе не означает, что Украина лишена возможности — у неё до сих пор весьма значительный потенциал в этой отрасли: технологии, учёные-физики", — сказал Журавлёв в беседе с РИА Новости.

Депутат отметил, что на территории Западной Украины до сих пор существуют заводы, производящие ракету "Сатана", а до начала конфликта документация и чертежи были вывезены в столицу.

Также он обратил внимание на тактический комплекс ВСУ "Точка-У", который может нести ядерные боеголовки. Кроме того, Украина располагает тремя действующими атомными электростанциями (АЭС), которые при желании можно превратить в так называемую грязную бомбу.

Парламентарий считает, что Киев может получить любое вооружение от Запада, ядерное, в том числе.

"По крайней мере, до сих пор им ни в чём ни разу не отказывали, лишь делая вид, что сомневаются, но в итоге поставляли как миленькие. Нет гарантии, что бомбу нелегально уже не привезли на Украину, так что к такого рода высказываниям нужно относиться совершенно серьёзно — как к очередной высокой степени риска для нашей безопасности", — подытожил Журавлёв.