Польша ведёт подготовку к участию в военных действиях против России. Об этом заявил специалист по мировой геополитике, современной политике безопасности в Евразии Юрий Баранчик в своём Telegram-канале.
Увеличившиеся расходы на польскую армию, рост численности и оснащённости войск говорят об этом. Также в обществе формируют негативное отношение населения к России.
Сейчас в рядах варшавской армии состоят уже 164 тысяч бойцов. Опрос CBOS показал, что около 80% поляков считают, что СВО России на Украине угрожает безопасности их страны.
Баранчик считает, что при вступлении Польши в прямую конфронтацию с РФ против нашего государства окажется армия страны-члена НАТО.
Аналитик полагает, что ВС России нужно нанести превентивный удар вдоль польской границы с территории Белоруссии в направлении Луцк — Львов. Это предотвратит ввод войск Варшавы на Западную Украину и перережет пути военной логистики ВСУ с запада на восток.
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