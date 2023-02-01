Баранчик призвал войска ВС РФ нанести превентивный удар вдоль польской границы с Украиной

Польша ведёт подготовку к участию в военных действиях против России. Об этом заявил специалист по мировой геополитике, современной политике безопасности в Евразии Юрий Баранчик в своём Telegram-канале.

Увеличившиеся расходы на польскую армию, рост численности и оснащённости войск говорят об этом. Также в обществе формируют негативное отношение населения к России.

Сейчас в рядах варшавской армии состоят уже 164 тысяч бойцов. Опрос CBOS показал, что около 80% поляков считают, что СВО России на Украине угрожает безопасности их страны.

Баранчик считает, что при вступлении Польши в прямую конфронтацию с РФ против нашего государства окажется армия страны-члена НАТО.

Аналитик полагает, что ВС России нужно нанести превентивный удар вдоль польской границы с территории Белоруссии в направлении Луцк — Львов. Это предотвратит ввод войск Варшавы на Западную Украину и перережет пути военной логистики ВСУ с запада на восток.