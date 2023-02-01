В зоне спецоперации замечены британские зенитные ракетные комплексы Starstreak на базе бронетранспортёра Stormer ВСУ. Соответствующее видео разместил в своём Telegram-канале военкор Чингис Дамбиев.
Отмечается, что Великобритания отправила на Украину небольшое количество данных комплексов, поэтому их редко можно заметить в зоне боевых действий. Как сообщает "Военное обозрение", на сегодняшний день на вооружении ВСУ стоят шесть ЗРК на базе шасси Stormer.
Переброска данных комплексов говорит о том, что у ВСУ плохо обстоят дела с армейской противовоздушной обороной, которая должна прикрывать подразделения на поле боя.
Ранее сообщалось, что новый пакет помощи ВСУ призван отодвинуть РСЗО HIMARS от линии фронта.
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