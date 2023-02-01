Леонков заявил, что новый пакет помощи ВСУ призван отодвинуть РСЗО HIMARS от линии фронта

Новый пакет военной помощи США нужен ВСУ для того, чтобы отодвинуть РСЗО HIMARS дальше от линии фронта, где они уязвимы целям ВС РФ. Об этом заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.

Напоминаем, США готовят пакет помощи Киеву, в который могут войти бомбы GLSDB. Эксперт отметил, что эти оружия обладают высокой точностью поражения стационарных целей. По стоимости они ниже, чем снаряды HIMARS, стреляющие на 80 километров.

Леонков сообщает, что данными бомбами ВСУ будут ударять по штабам ВС РФ и гражданским объектам. Однако Россия располагает средствами перехвата.

"С таким боеприпасом на поле боя мы раньше не сталкивались, но возможность борьбы с подобными бомбами закладывали в такие наши системы ПВО, как "Тор-М2". По ним также могут работать "Панцирь-С1" при условии, что они не будут активно маневрировать", — подчеркнул эксперт.