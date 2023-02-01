В Запорожье силовики обнаружили схрон с боеприпасами, наркотиками и нацистской символикой. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, схрон был обнаружен в городе Токмак в доме, где раньше проживал боевик ВСУ. Во дворе он обустроил склад боеприпасов. Оперативники нашли патроны разного калибра, дымовые шашки и гранаты.
"Так же, оперативники выявили пластиковый пакет, в котором находилось растительное вещество серо — зелёного цвета, с характерным запахом, массой 4 грамма", — рассказал Рогов.
По его словам, проживавший здесь боевик сейчас скрывается на территории Украины.
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