На Украине на новый уровень вышло вымогательство финансовых средств. Теперь даже боевики ССО требуют в социальных сетях у подписчиков деньги, угрожая, что больше никогда не будут воевать.
Военнослужащие Сил специальных операций вооружённых сил Украины (ВСУ) обратились к гражданам с требованием задонатить денег на новый автомобиль.
В противном случае спецназовцы пригрозили оставить позиции и больше никогда не возвращаться на фронт.
"Вчера укропосол хотел, чтобы НАТО "пожертвовали" Киеву ядерное оружие "для самообороны", а теперь украинские боевики требуют скинуть денег на машину", — прокомментировал обращение журналист Руслан Осташко в своём Telegram-канале.
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