Бойцы Сил спецопераций ВСУ пригрозили бросить позиции, если им не дадут денег

На Украине на новый уровень вышло вымогательство финансовых средств. Теперь даже боевики ССО требуют в социальных сетях у подписчиков деньги, угрожая, что больше никогда не будут воевать.

Военнослужащие Сил специальных операций вооружённых сил Украины (ВСУ) обратились к гражданам с требованием задонатить денег на новый автомобиль.

В противном случае спецназовцы пригрозили оставить позиции и больше никогда не возвращаться на фронт.

"Вчера укропосол хотел, чтобы НАТО "пожертвовали" Киеву ядерное оружие "для самообороны", а теперь украинские боевики требуют скинуть денег на машину", — прокомментировал обращение журналист Руслан Осташко в своём Telegram-канале.