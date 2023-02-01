Основатель американской ЧВК "Моцарт" Эндрю Милберн заявил, что его группа прекращает работу на Украине. Об этом он написал в соцсетях. Сообщение прокомментировал телеведущий Руслан Осташко в своём Telegram-канале.
Милберн добавил, что сегодня был последний день присутствия его военных на Украине.
Интересно, что они уходят именно в тот момент, когда российские силы методично окружают Артёмовск, отметил журналист.
"Примерно так же США поступят с киевским режимом, когда поймут, что перспектив больше нет", — заключил Осташко.
Ранее сегодня военный эксперт Борис Рожин рассказал о ситуации в Артёмовске, заметив, что оперативного окружения группировки ВСУ в городе пока нет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военкоры "Русской Весны" опубликовали трагические кадры последнего боя российских военных против американских наёмников на Харьковском направлении.