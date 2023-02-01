Основатель американской ЧВК "Моцарт" Милберн заявил, что его группа уходит с Украины

Основатель американской ЧВК "Моцарт" Эндрю Милберн заявил, что его группа прекращает работу на Украине. Об этом он написал в соцсетях. Сообщение прокомментировал телеведущий Руслан Осташко в своём Telegram-канале.

Милберн добавил, что сегодня был последний день присутствия его военных на Украине.

Интересно, что они уходят именно в тот момент, когда российские силы методично окружают Артёмовск, отметил журналист.

"Примерно так же США поступят с киевским режимом, когда поймут, что перспектив больше нет", — заключил Осташко.

Ранее сегодня военный эксперт Борис Рожин рассказал о ситуации в Артёмовске, заметив, что оперативного окружения группировки ВСУ в городе пока нет.