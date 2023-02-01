ВЗГЛЯД: Кто и почему ждет «решающее наступление» России на Украине

Киев и Запад все чаще говорят о "переломном моменте" в ходе спецоперации. При этом, не могут назвать ни дату, ни место, где он произойдет. Эксперты указывают сразу на несколько причин, почему киевский режим свой "Сталинград" не дождется.

Как пишет "Взгляд", ВСУ и их западные союзники ждут весну, чтобы начать активные действия. Этого же они ждут и от России. Вот только российская армия доказала, что ни погода, ни время года ей не помеха. Заже зимой войска эффективно действовали в Соледаре, Угледаре и Артёмовске. Поэтому подстраиваться под противника никто не собирается.

Заявления Запада логичнее. Они таким образом пытаются оправдать непопулярные решения о поставке танков и истребителей. Прикрывая их тем, то Россия якобы вот-вот готова атаковать.

Но для киевского режима сейчас самый реальный сценарий - это поддерживать линию фронта. Хотя она и очень велика для состава ВСУ. При этом тактика России вынуждает командование боевиков совершать неоправданные манёвры. Они просто не знают, где в следующий раз оборону будут рвать.

И главное: наступление нужно для получения стратегического перевеса. А он и так на стороне России. А тактика окружения и уничтожения группировок противника себя полностью оправдывает.