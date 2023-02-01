Под Артёмовском "потерялись" две роты 93-й бригады армии Украины

Под Артёмовском "потерялись" два подразделения ВСУ из 93-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщают корреспонденты издания "Украина.ру".

Набранный в конце прошлого года — начале этого года новый состав бригады ВСУ продолжает нести потери.

Солдатам 93-й омбр на подготовку дали несколько дней и сразу же бросили "в пекло" под Артёмовск. Вчерашних таксистов и студентов превратили в "пушечное мясо" и послали просто умирать, комментирует издание.

"Разгром ВСУ у Артёмовска неизбежен. Однако Зеленский продолжает посылать мобилизованных на убой", — подытожили в "Украине.ру".