Под Артёмовском "потерялись" два подразделения ВСУ из 93-й отдельной механизированной бригады.
Об этом сообщают корреспонденты издания "Украина.ру".
Набранный в конце прошлого года — начале этого года новый состав бригады ВСУ продолжает нести потери.
Солдатам 93-й омбр на подготовку дали несколько дней и сразу же бросили "в пекло" под Артёмовск. Вчерашних таксистов и студентов превратили в "пушечное мясо" и послали просто умирать, комментирует издание.
"Разгром ВСУ у Артёмовска неизбежен. Однако Зеленский продолжает посылать мобилизованных на убой", — подытожили в "Украине.ру".
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