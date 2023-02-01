В Харьковской области жителей лишают свободы за звонки в Россию

На территориях Харьковской области, занятых боевиками ВСУ, граждан лишают свободы за звонки в Российскую Федерацию.

Об этом сообщил глава ВОА области Виталий Ганчев.

"Сказать, что люди связываются с администрацией как управленческим органом, — нет. Сами понимаете, они находятся под оккупацией украинских нацистов. И там не дай бог даже с родственниками из России созвониться — несколько дней в подвале гарантированы, и это в лучшем случае. Доходит и до насилия: людей избивают, иногда даже привселюдно, да, такие прецеденты тоже были", — цитирует Ганчева издание "Украина.ру".

По его словам, также были замечены случаи, когда киевский режим и боевики уничтожали имущество людей, заподозренных в связи с РФ.