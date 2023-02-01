Маляр: армия России близка, чтобы выбить ВСУ за границы Донбасса

Украинские чиновники подтверждают, что российская армия близка к тому, чтобы отбросить ВСУ за границы республик Донбасса.

Об этом со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Замминистра отметила, что мощь Вооружённых сил России преобладает на поле боя.

Напомним, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что происходящее на Украине — это сегодняшняя часть глобальной борьбы за новый миропорядок, контуры которого только становятся видны.