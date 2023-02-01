Украинские чиновники подтверждают, что российская армия близка к тому, чтобы отбросить ВСУ за границы республик Донбасса.
Об этом со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Замминистра отметила, что мощь Вооружённых сил России преобладает на поле боя.
Напомним, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что происходящее на Украине — это сегодняшняя часть глобальной борьбы за новый миропорядок, контуры которого только становятся видны.
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Армия России нанесла удар по колоннам ВСУ на ключевой трассе снабжения украинских войск.