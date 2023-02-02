Барбашов: Киев начал тотальную мобилизацию в оккупированном районе Херсонской области

Украинские власти тотально мобилизуют всех мужчин в оккупированном Снигирёвском районе Херсонской области, заявил Юрий Барбашов.

По словам главы российской районной администрации, проводимая киевским режимом повальная мобилизация заставляет прятаться лиц мужского пола по домам, так как их могут схватить на улице и насильно отправить на передовую.

"Она (мобилизация. — Прим. ред.) носит уже какой-то истеричный характер, берут людей на улице, хватают, фактически это похищение людей", — пояснил Барбашов в интервью агентству РИА Новости.

Он добавил, что новобранцами Генштаб ВСУ затыкает самые горячие точки фронта, где идут самые тяжёлые бои, чем лишает мобилизованных шансов вернуться домой.

Ранее луганский военный эксперт сообщил, что командование украинской армии перебрасывает на Донбасс солдат, которые не держали оружие в руках.