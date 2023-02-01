Марочко: Киев перебрасывает в Константиновку новобранцев, которые не держали оружие в руках

Генштаб ВСУ ведёт переброску в Донецкую Народную Республику недавно мобилизованных украинцев, не успевших пройти даже начальное военное обучение, сообщил представитель Народной милиции ДНР Андрей Марочко.

"В Константиновку свозят свежемобилизованных украинских граждан. Установлено, что многие не проходили курс молодого бойца и не имеют навыков обращения с оружием", — пояснил он в интервью агентству ТАСС.

В течение последних нескольких недель украинские СМИ распространяли информацию, что представители военкоматов вынуждены силой хватать на улицах молодых мужчин, чтобы восполнить потери ВСУ на линии боевого соприкосновения.

Ранее украинский разведчик пожаловался, что новая стратегия российской армии в Донбассе доставляет боевикам много проблем.