Глава Минобороны Украины Резников заявил, что ВС РФ могут начать наступление к годовщине начала СВО

Армия России продолжает активные боевые действия в зоне спецоперации. Министр обороны Алексей Резников спрогнозировал начало новых наступательных действий русский войск. Он считает, что Россия любит приурочивать важные события к определённым датам.

По его словам, ВС РФ начнут наступление на востоке и юге Украины к годовщине вторжения.

"Мы не можем терять инициативу. Учитывая то, что россияне живут символикой, они могут что-то попробовать сделать к 24 февраля. Мы не недооцениваем нашего врага", — цитирует слова министра обороны Украины Telegram-канал FREEДОМ.

По его словам, Москва мобилизовала 500 тысяч солдат, хотя официально заявляла о 300 тысячах военнослужащих.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ скрывает потери солдат, устраивая стихийные захоронения в воронках от артиллерии.