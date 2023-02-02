Армия России продолжает активные боевые действия в зоне спецоперации. Министр обороны Алексей Резников спрогнозировал начало новых наступательных действий русский войск. Он считает, что Россия любит приурочивать важные события к определённым датам.
По его словам, ВС РФ начнут наступление на востоке и юге Украины к годовщине вторжения.
"Мы не можем терять инициативу. Учитывая то, что россияне живут символикой, они могут что-то попробовать сделать к 24 февраля. Мы не недооцениваем нашего врага", — цитирует слова министра обороны Украины Telegram-канал FREEДОМ.
По его словам, Москва мобилизовала 500 тысяч солдат, хотя официально заявляла о 300 тысячах военнослужащих.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ скрывает потери солдат, устраивая стихийные захоронения в воронках от артиллерии.
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Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.