Марочко: командование ВСУ скрывает потери солдат, устраивая стихийные захоронения в воронках от артиллерии

В ходе спецоперации украинские войска несут крупные потери. ВСУ стараются скрыть их. Для этого они используют глубокие воронки от артиллерии для массовых захоронений погибших солдат на Купянском направлении на севере ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Под так называемые братские могилы боевики используют воронки от крупнокалиберной артиллерии. Насчитано порядка пяти таких захоронений, в которых ориентировочно по десять тел в каждой", — сказал Марочко корреспондентам РИА Новости.

Поскольку возможности для эвакуации тел у Киева есть, полковник предположил, что командование таким способом скрывает реальные потери.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ нанесли удар по колоннам ВСУ на трассе Часов Яр — Артёмовск.