Военный эксперт подполковник армии Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко прокомментировал прекращение работы американской ЧВК "Моцарт" на Украине, о котором вчера объявил основатель группы Эндрю Милберн.
По мнению офицера, сворачивают именно бренд ЧВК "Моцарт", а наёмники, которые в этой компании были, скорее всего, останутся и будет ещё какая-то другая ЧВК.
"Потому что личный состав нужен, боевики нужны, деньги поступают для оплаты труда этим убийцам. Поэтому они переподпишут контракт и останутся воевать дальше", — заключил Марочко в стриме RT "Летучка".
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Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.