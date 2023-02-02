Марочко: наёмники из ЧВК "Моцарт" перезаключат контракт и продолжать воевать на Украине

Военный эксперт подполковник армии Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко прокомментировал прекращение работы американской ЧВК "Моцарт" на Украине, о котором вчера объявил основатель группы Эндрю Милберн.

По мнению офицера, сворачивают именно бренд ЧВК "Моцарт", а наёмники, которые в этой компании были, скорее всего, останутся и будет ещё какая-то другая ЧВК.

"Потому что личный состав нужен, боевики нужны, деньги поступают для оплаты труда этим убийцам. Поэтому они переподпишут контракт и останутся воевать дальше", — заключил Марочко в стриме RT "Летучка".